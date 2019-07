Roma: Pinotti (Pd), complimenti a forze ordine e magistratura per operazione contro 'ndrangheta

- “Complimenti alle forze dell'ordine e alla magistratura per la brillante operazione condotta a Roma che ha consentito di porre sotto sequestro ingenti beni immobili riconducibili alla 'ndrangheta. La lotta alla malavita organizzata richiede un crescente coordinamento tra i vari apparati dello Stato ben sapendo che il contrasto sul piano finanziario rappresenta uno degli aspetti principali di questa battaglia”. Lo ha affermato in una nota Roberta Pinotti, responsabile Politiche della sicurezza del Pd. (Com)