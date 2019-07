Ucraina-Canada: incontro Zelensky-Trudeau, focus su cooperazione economica

- L’Ucraina è interessata nel rafforzare la cooperazione commerciale, economica e negli investimenti con il Canada. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso della conferenza congiunta con il premier canadese Justin Trudeau, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “La cooperazione commerciale, economica e negli investimenti ha un importante ruolo nelle relazioni fra Ucraina e Canada, ed è nostra intenzione rafforzarla. Di conseguenza, i nostri paesi lavoreranno per estendere gli accordi bilaterali di libero scambio nella sfera dei servizi e degli investimenti”, ha spiegato il presidente. Zelensky ha poi ricordato come l’Ucraina “da il benvenuto alle compagnie canadesi che investono nel paese, come Brookfield, Tiu, Black Iron, Vermilion”. (Res)