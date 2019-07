Immigrazione: Sala, Salvini guadagna consenso, ma altri risultati non se ne vedono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del Consiglio metropolitano, ha commentato gli ultimi avvenimenti sul fronte immigrazione, ribadendo la necessità che sul tema il centrosinistra avanzi delle proposte. “Sul tema dell’immigrazione - ha detto il primo cittadino - noi non riusciamo ancora a trovare una formula che sia comprensibile. C’è ancora da lavorarci”. “Purtroppo - ha proseguito Sala - questo tema continua a essere un cavallo di battaglia della Lega e di Salvini. Sennò non capisco come possa continuare a guadagnare consenso, perché al di là di questa promessa, altri risultati non se ne vedono. Ma, al di là degli altri, è un tema nostro: dobbiamo trovare una formula e, a oggi, non la stiamo trovando. C’è da lavorarci”.(Rem)