Russia: ministero Sanità pubblica dati mortalità popolazione femminile

- Il ministero della Sanità della Federazione Russa ha pubblicato i dati sulla mortalità della popolazione, dai quelli emerge che quasi un quarto (il 23,8 per cento) delle donne in età lavorativa in Russia muore a causa di tumori. Il 22,9 per cento delle donne russe muore per malattie del sistema circolatorio. Un altro 19,2 per cento dei decessi nella popolazione femminile è legato a non meglio specificate "cause esterne". Secondo le indagini del ministero, concentrate sulla popolazione attiva, la maggior parte delle donne in età da lavoro muore a Tuva, in Chukotka, nella regione di Kemerovo. L'incidenza minore si registra in Inguscezia, Daghestan e Cecenia. Il tasso di mortalità per le donne in età lavorativa è di 209,4 casi per 100 mila persone. Rispetto al 2016, questo indicatore è diminuito del 6,9 per cento.(Rum)