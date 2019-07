Farnesina: Moavero, l'italianità all'estero è gradita e desiderata

- Esiste il desiderio positivo d'Italia all'estero, e gli italiani devono essere coscienti che fuori dal territorio della Repubblica sono testimoni della patria, rappresentanti dell'italianità. Lo ha dichiarato oggi Enzo Moavero Milanesi, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale durante la 43ma Assemblea plenaria del consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie) che si è tenuta alla Farnesina. Il ministro ha ricordato che una comunità di 6 milioni di cittadini, 10 per cento del totale della popolazione che vive all'interno del territorio della Repubblica, si trova all'estero, e che queste comunità hanno un peso importante dal punto di vista elettorale ed emotivo della presenza di un'italianità all'estero. "Gli italiani sono andati in giro per il mondo dalle origini stesse delle grandi esplorazioni, dei grandi spostamenti per motivi commerciali, economici, di scelta personale; con coraggio e portando con sé realmente un pezzo della nostra Italia", ha detto Moavero. (segue) (Res)