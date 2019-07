Farnesina: Moavero, l'italianità all'estero è gradita e desiderata (2)

- Riflettendo poi sulla sua esperienza personale di italiano in viaggio, il ministro ha commentato come gli italiani e tutto ciò che la loro patria rappresenta siano generalmente graditi all'estero. "La nostra Italia e noi come italiani restiamo graditi, siamo guardati positivamente, con affetto e ammirazione. Non siamo percepiti, parlando nella grande media, in maniera negativa, tutt'altro. Spesso mi sento chiedere: perché non intensifichiamo le relazioni? c'è solo del buono da guadagnarci. Come Italia restiamo la seconda manifattura d'Europa, siamo una presenza vivace in settori graditi, considerati piacevoli e positivi", ha dichiarato Moavero. Il ministro ha concluso affermando di non credere al mito della fuga dei cervelli all'estero. "Io credo che il legame con la madrepatria non si perda, credo che il desiderio di testimoniare al meglio l'Italia all'estero e se possibile la volontà di tornare siano comuni a tutti quanti", ha detto Moavero, ringraziando i membri del Cgie per farsi portavoce e testimoni delle varie comunità italiane all'estero. (Res)