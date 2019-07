Grecia: Tsipras, Syriza ha portato paese fuori dalla crisi

- Syriza è stata chiamata a gestire "questioni molto difficili e importanti e ha raggiunto il suo scopo principale: portare il paese fuori dai memorandum". Lo ha detto il primo ministro e leader del partito Alexis Tsipras in un'intervista televisiva all’emittente “Skai TV” andata in onda nella tarda serata di ieri. Rispetto alla sconfitta elettorale del suo partito alle ultime elezioni europee, Tsipras ha dichiarato che "una grossa porzione di greci si aspettava di vederla realizzata prima e meno dolorosamente". In relazione alla vittoria elettorale di Syriza nel 2015 e al compromesso con i creditori del paese, Tsipras ha detto che il governo dell’allora premier di centro-destra, Antonis Samaras, ha lasciato il paese con una disoccupazione al 8 per cento senza fondi. "Ho detto al popolo greco la verità, che sarei andato allo scontro (con i creditori del paese)", ha aggiunto, sottolineando che i greci hanno votato per lui "in piena consapevolezza della situazione". Il governo "ha negoziato duramente fino alla fine", ha proseguito il premier rispondendo alle domande persistenti sul suo compromesso del 2015. (segue) (Gra)