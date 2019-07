Grecia: Tsipras, Syriza ha portato paese fuori dalla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito greco Nuova democrazia (Nd), Kyriakos Mitsotakis, ha criticato ieri il primo ministro Alexis Tsipras per la sua assenza al Consiglio europeo. Tsirpas si è recato in visita presso la città di Almyros, nella periferia della Tessaglia, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Mitsotakis è tornato a promettere che in caso di salita al governo intende ridurre “immediatamente le tasse” e creare nuovi posti di lavoro al fine di esortare le persone che hanno lasciato il paese a ritornare. Riferendosi alla sicurezza dei cittadini, il capo dell’opposizione ha ripetuto che Nd abolirà le leggi sull'asilo universitario, e invitato i cittadini a recarsi alle urne domenica 7 luglio, senza “disperdere” il proprio voto a favore di partiti piccoli. (segue) (Gra)