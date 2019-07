Grecia: Tsipras, Syriza ha portato paese fuori dalla crisi (3)

- Intanto il presidente greco Prokopis Pavlopoulos ha annunciato lunedì che non firmerà il decreto sulle nomine da parte del governo uscente, guidato dal primo ministro Alexis Tispras, del nuovo procuratore e del presidente della Corte suprema. Il capo dello Stato lascerà quindi che la selezione dei vertici della Corte spetti al prossimo esecutivo che dovrebbe essere formato dopo le elezioni anticipate del 7 luglio. Il ministero della Giustizia a maggio ha avviato un procedimento per sostituire il presidente della Corte Vasilios Peppas e il procuratore Xeni Dimitriou, che hanno lasciato ieri i loro incarichi per sopraggiunti limiti di età. La decisione presa da Pavlopoulos sarebbe da addebitarsi alla necessità di nominare simili cariche, non in un contesto dettato dalla campagna elettorale, come quello attuale. Il primo ministro Alexis Tsipras si è sempre detto sicuro che il capo dello Stato avrebbe approvato le nomine dell’esecutivo in carica. (segue) (Gra)