Milano: Mm, concerti ed eventi per festeggiare il primo compleanno della centrale dell'acqua

- Ad un anno dalla sua inaugurazione ( il 4 luglio 2018), la Centrale dell'Acqua di Milano, si è affermata come un polo multiculturale in città. "Sono davvero felice dei risultati che la Centrale dell'Acqua ha registrato nel suo primo anno vita" ha dichiarato Simone Dragone, Presidente di MM SpA. "Ci gratifica l'interesse dei milanesi per questo nuovo centro museale, un interesse che testimonia l'impegno profuso dalla nostra società nel racconto costante del valore dell'acqua pubblica e della sua gestione efficiente". La Centrale, restaurata da MM da una storica centrale di pompaggio, è un luogo aperto al pubblico che ha affiancato all'aspetto "museale" una capillare attività di educazione e informazione sui temi dell'acqua, svelando un po' di numeri. "Per MM aprire la Centrale dell'Acqua è stata una vera scommessa, ma oggi, a un anno dalla sua inaugurazione, possiamo dire con certezza che si è trattato di una scommessa vinta" ha dichiarato Stefano Cetti, Direttore Generale di MM SpA. Convegni, workshop, laboratori per ragazzi, concerti, teatro e perfino cinema e documentari hanno portato in questa struttura oltre 27mila visitatori di tutte le età. Un risultato che ci riempie di fiducia per il futuro”. (segue) (Com)