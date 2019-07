Milano: Mm, concerti ed eventi per festeggiare il primo compleanno della centrale dell'acqua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo obiettivo della Centrale è stato quello di formare insegnanti ed educatori, al fine di sensibilizzare in primis le nuove generazioni. E i numeri sembrano darle pienamente ragione: più di 27mila ingressi registrati tra eventi, concerti, congressi e attività rivolte ai più piccoli e non solo; 85 educatori formati in pochi mesi all'interno del progetto "Draghi verdi e acqua blu", un percorso educativo organizzato a braccetto con l'Area Servizi per l'Infanzia del Comune di Milano guidata dall'assessore Laura Galimberti; più di 900 bambini dell'ultimo anno della scuola di infanzia coinvolti soltanto in questo progetto. Per non parlare delle visite guidate, che hanno toccato quota 50 nel solo 2019, con una media di oltre 1.000 visitatori in pochi mesi. Insomma, la grande risposta di pubblico ha dimostrato che la Centrale è uno spazio che mancava a Milano, hi-tech dentro e storico fuori, per un contrasto che regala chi la visita un crescendo di emozioni, alla scoperta della risorsa più preziosa: l'acqua. Inoltre in questi 12 mesi si sono succeduti oltre 30 incontri tra talk e seminari pubblici per discutere insieme agli esperti dell'importanza dell'acqua e della sua tutela; quasi 50 eventi tra presentazioni di libri, aperitivi in Centrale, weekend aperti e conferenze stampa; una decina di concerti che hanno portato sulla scena artisti come il maestro Roberto Cacciapaglia, che ha composto la colonna sonora proprio della Centrale, l'orchestra di musica classica della Bicocca "BicOrchestra" oltre a performance più sperimentali come quella psichedelica di BlueTube, studiata da Laura Faoro; senza scordare più di 100 appuntamenti tra corsi di formazione, laboratori e visite guidate dedicati a grandi e piccini, per una fitta rete di eventi che ha portato in piazza Diocleziano le principali autorità cittadine, a partire dal sindaco Giuseppe Sala, ma anche personaggi pubblici come Philippe Daverio o fumettisti come Vittorio Giardino. (segue) (Com)