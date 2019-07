Milano: Mm, concerti ed eventi per festeggiare il primo compleanno della centrale dell'acqua (3)

- Nel mese di luglio, per festeggiare il primo compleanno, sono previsti appuntamenti e incontri che spaziano dal cinema ai talk insieme ai principali attori della città, non solo in termini istituzionali ma anche in chiave più "pop". Si parte il 4 luglio ospitando un evento de "La Milanesiana". L'8 luglio parteciperà l'assessore Pierfrancesco Maran in un talk con il direttore della comunicazione Luca Montani per la fortunata serie lanciata da MM "Vox in the city": sotto la lente lo sviluppo futuro di Milano, con un occhio puntato sul riuso degli spazi urbani e l'altro sulle trasformazioni dei singoli quartieri, che mostrano identità sempre più forti. Martedì 9 sarà invece caccia alle meduse: insieme a Paolo Galli, docente di ecologia dell'Università di Milano Bicocca, verranno analizzate la vita e soprattutto la mappa degli spostamenti di questi splendidi animali, influenzati dal cambiamento climatico in atto nel nostro Pianeta. Lunedì 15 luglio, sempre per il ciclo Vox in the city, tocca alla Milano "bauscia" con lo sguardo sempre rivolto al fatturato, con il milanese Doc Germano Lanzoni che svelerà la sua visione della città. Dagli incontri "live" si passa al grande schermo con il secondo appuntamento della rassegna "Celluloide", una serie di documentari legata ai cambiamenti climatici in cui verranno svelati rischi e problematiche legate allo scioglimento dei ghiacciai. (Com)