India: Bengala Occidentale, introdotta quota del dieci per cento per le categorie svantaggiate

- Il governo dello Stato indiano del Bengala Occidentale, guidato da Mamata Banerjee, ha approvato l’introduzione di una riserva del dieci per cento nei posti di lavoro e nelle istituzioni educative statali a favore delle categorie economicamente svantaggiate. Lo Stato era tra i pochi che non avevano ancora introdotto la riserva, approvata quest’anno dal parlamento federale su proposta del governo centrale con un emendamento costituzionale (il 124mo). La novità della riserva sta nel fatto che si rivolge alla categoria generale delle persone economicamente deboli; questa quota del dieci per cento si aggiunge a quella già esistente del 50 per cento a beneficio dei membri delle caste, delle tribù e delle classi arretrate riconosciute. Di fatto, riguarda i più poveri delle caste superiori. (segue) (Inn)