India: Bengala Occidentale, introdotta quota del dieci per cento per le categorie svantaggiate (3)

- Nel Bengala Occidentale governa l’All India Trinamool Congress (Tmc), che inizialmente aveva mostrato delle perplessità sulla misura. Lo Stato ha già una riserva del 22 per cento per gli appartenenti alle caste riconosciute, del sei per cento per i membri delle tribù riconosciute e del 17 per cento per gli esponenti di altre classi arretrate, per un totale del 45 per cento. Il Partito del popolo indiano (Bjp), il Partito comunista marxista (Cpim) e il Congresso nazionale indiano (Inc), all’opposizione a Calcutta, pur accogliendo con favore l’introduzione della nuova quota, hanno espresso preoccupazione riguardo all’iter di identificazione dei beneficiari. (segue) (Inn)