Milano: Sala, servono più licenze taxi, ma non voglio fare forzature

- Potrebbe arrivare presto la soluzione sulla vertenza taxi, dopo che il Comune di Milano ha annunciato di voler rilasciare 500 nuove licenze. “Per noi si può venire al dunque, se si tiene conto delle richieste delle due parti”, ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine del Consiglio metropolitano. “Io - ha proseguito il primo cittadino - accolgo con favore le proposte dei tassisti, ma dico anche che un po’ di licenze in più servono. Sono tanti tanti casi - e li vedo anche io con i miei occhi - in cui le file sono molto molto lunghe. Non voglio fare forzature, poi la cosa è affidata a Granelli, però credo che si possa fare l’una e l’altra cosa”. I tassisti hanno avanzato diverse proposte per andare incontro alle esigenze di miglioramento del servizio, senza dover ricorrere al rilascio di 500 nuove licenze. Tra queste, la proposta di collaborazione famigliare, la revisione dei turni e il turno libero notturno. “Non credo che siano sufficienti le proposte dei tassisti, ma sarebbe sbagliatissimo risolvercela dal nostro punto di vista solamente con licenze in più, quindi bisognerà tutelare chi fa quel tipo di lavoro e le loro istanze”, ha detto Sala. “Io spero che si trovi un giusto compromesso, tenendo conto di quello che chiede una parte e l’altra”, ha concluso il sindaco.(Rem)