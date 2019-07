Difesa: Cirielli (FdI), Persano (Sa) e Nocera Inferiore (Sa) nel progetto Caserme verdi

- “Una Nazione moderna deve avere un esercito all’avanguardia. Con basi militari di nuova generazione a basso impatto ambientale e ridotti costi di manutenzione”. E’ quanto dichiarato da Edmondo Cirielli, questore della Camera dei deputati, che questa mattina ha preso parte al Centro Alti studi per la Difesa alla conferenza stampa Caserme verdi. “Un plauso va al generale Salvatore Farina, capo di Stato maggiore dell'Esercito italiano, per aver impedito la dismissione della caserma Libroia a Nocera Inferiore: caserma che rientrerà nel progetto Caserme Verdi e sarà oggetto di un piano di ammodernamento tecnologico ed energetico - ha aggiunto - Così come nello stesso progetto rientrerà il comprensorio 'Ronga-Gucci-Capone' di Persano”. “Due interventi che confermano la centralità della provincia di Salerno nel programma di rilancio delle infrastrutture militari”, ha concluso il questore della Camera dei deputati. (Ren)