Venezuela: Maduro conferma disponibilità del governo a "dialogo di Oslo" con opposizione

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha ribadito la sua disponibilità a proseguire il dialogo con i rappresentanti delle opposizioni sotto gli auspici del regno di Norvegia. "Voglio confermare l'impegno del governo bolivariano per il dialogo della Norvegia, con la costruzione di un tavolo permanente di dialogo e soluzioni", ha detto il presidente in un intervento dal palazzo presidenziale trasmesso da "Venezolana de Television". Una mediazione che Maduro torna a offrire alle opposizioni, nonostante il nuovo rifiuto di queste, anche a Caracas. "Credo nel dialogo, nella politica e nella parola perché credo nel Venezuela e credo che tutti i venezuelani dovremmo dedicarci a migliorare il paese, a curarlo. Tutti", ha detto il capo dello stato presentando lo stanziamento di nuovi fondi governativi per i consigli comunali di tutto il paese. (segue) (Brb)