Venezuela: Maduro conferma disponibilità del governo a "dialogo di Oslo" con opposizione (2)

- La disponibilità del governo Maduro al dialogo di Oslo era stata ribadita nelle stesse ore dal ministro degli Esteri, Jorge Arreaza, di ritorno da un viaggio in alcune capitali europee. "Il nostro percorso di dialogo e pace non sarà interrotto da niente. Avete visto come il presidente Maduro ha continuato a sostenere la via del dialogo con il meccanismo di Osla, nonostante i colpi di stato, le aggressioni, la pressione internazionale degli Stati Uniti", ha detto Arreaza ai media locali. Il ministro ha riportato l'appoggio che i diversi interlocutori europei avrebbero fornito all'iniziativa di dialogo, dal segretario di Stato Vaticano per le relazioni con gli stati, Paul RIchard Gallagher, al ministro degli Esteri spagnolo, Josep Borrell. (segue) (Brb)