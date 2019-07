Venezuela: Maduro conferma disponibilità del governo a "dialogo di Oslo" con opposizione (3)

- Nei giorni scorsi, fonti stampa avevano segnalato che delegazioni di governo e opposizione venezuelane sarebbero tornate ad Oslo (o alle isole Barbados) per proseguire i contatti già tenuti a fine maggio. Nella giornata di ieri pero, il presidente dell'Assemblea nazionale (An), l'oppositore Juan Guaidò, aveva detto però detto che non avrebbe inviato propri rappresentanti a causa della "grave" situazione legata al caso di Rafael Acosta. Si tratta del capitano di corvetta accusato di aver partecipato a un colpo di stato e morto in circostanze ancora da appurare mentre si trovava a disposizione della giustizia venezuelana. Guaidò non ha però escluso che in un futuro, "quando ci si riavvicini alla fine della crisi", le opposizioni possano tronare a sedersi a un tavolo negoaziale "quale che sia lo spazio a disposizione". (segue) (Brb)