Venezuela: Maduro conferma disponibilità del governo a "dialogo di Oslo" con opposizione (5)

- L'evento ha riportato parte della comunità internazionale a chiedere a Caracas di agire in modo indipendente per punire i responsabili, riaccendendo le polemiche sulla tenuta dello stato di diritto e delle garanzie sui diritti umani applicate nel paese sudamericano. “Chiedo alle autorità di condurre un’indagine approfondita – inclusa un’autopsia che rispetti gli standard internazionali – che sia indipendente e trasparente. E’ essenziale non solo per fare luce su quanto gli è accaduto, ma anche per portare davanti alla giustizia i responsabili della sua morte”, ha detto l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet. La moglie di Rafael Acosta, Waleswka Perez, aveva chiesto all’Onu di aprire un’inchiesta sulla morte del marito. “Chiedo il supporto internazionale per un’inchiesta indipendente da parte delle Nazioni Unite per determinare la causa della morte del padre dei miei figli", ha scritto la donna su Twitter. (segue) (Brb)