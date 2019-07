Venezuela: Maduro conferma disponibilità del governo a "dialogo di Oslo" con opposizione (11)

- L'iniziativa coordinata dal governo norvegese ha avuto il momento più visibile con la seconda tornata di incontri tenuta a fine maggio. Secondo il ministro degli Esteri del paese scandinavo, durante i dialoghi le parti avevano "mostrato la loro disponibilità ad andare avanti nella ricerca di una soluzione concordata e costituzionale per il paese, che comprende i temi politici, economici ed elettorali". Al fine di "preservare il processo che permetta di arrivare a risultati", l'esecutivo norvegese aveva chiesto ai protagonisti del dialogo "di usare la massima precauzione" e riservatezza "sia nei commenti sia nelle dichiarazioni". Gli incontri, secondo ricostruzioni trapelate su alcuni media, sarebbero in gran parte ruotati attorno alla possibilità di portare il paese alle urne per eleggere, con la presenza di osservatori internazionali, il presidente del paese. Caracas avrebbe da parte sua messo sul piatto la richiesta di rinovare anche l'Assemblea nazionale, il parlamento oggi controllato dalle opposizioni. (Brb)