Libia: Di Giacomo (Oim), tragedia di Tajuora conferma la Libia è molto pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bombardamento che ha colpito nella notte il centro di detenzione per migranti di Tajoura, a est di Tripoli, che ha provocato almeno 40 morti e 80 feriti, è una “terribile tragedia” che conferma come “ora più che mai la Libia sia un paese molto pericoloso”. Lo ha scritto oggi su Twitter il portavoce a Roma dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Flavio Di Giacomo. “Mentre continuano gli scontri militari nel paese, i migranti soccorsi in mare vengono trasferiti nei centri di detenzione dove la loro vita è a rischio. I migranti non dovrebbero essere rimandati in Libia”, ha detto ancora il portavoce dell’Oim. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, il bombardamento potrebbe essere un “danno collaterale” di un raid contro un deposito di munizioni di una milizia locale adiacente al centro di detenzione per migranti. L’edificio colpito era utilizzato in particolare dalla milizia Damam - uno dei gruppi armati più grandi di Tajoura insieme alla milizia Bugra - per stoccare armi e munizioni da utilizzare contro l’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che dal 4 aprile scorso assedia Tripoli. L’Lna aveva colpito la stessa zona ad aprile. (Res)