Sudan: attesa oggi ripresa negoziati diretti fra Consiglio militare e opposizione (2)

- Nell'incontro, riferisce un comunicato congiunto, Ahmed e Faki hanno "accolto con favore" i significativi progressi compiuti nei negoziati tra le parti sudanesi, in linea con gli orientamenti forniti dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana lo scorso 6 giugno e della riunione straordinaria del Consiglio dei ministri dell’Igad del 19 giugno. Le parti si sono poi congratulate con i rispettivi inviati speciali, Mahamoud Dirir e Hacen El Lebatt, "per l'ottimo lavoro svolto", nonostante le difficili circostanze, per riconciliare le posizioni delle parti e facilitare rapidamente un accordo politico per attuare una transizione democratica in Sudan. Il premier etiope ed il presidente della commissione Ua hanno inoltre "fortemente incoraggiato" gli attori nazionali in Sudan a "raddoppiare gli sforzi" per superare le loro differenze "in uno spirito di comprensione e di concessioni reciproche", al fine di "accelerare la conclusione" dell'accordo politico, un accordo che è "alla loro portata", cogliendo "questo momento opportuno senza eventuali ritardi". Dopo aver elogiato i partner internazionali per il loro "supporto costruttivo" al processo di mediazione africana, Faki e Ahmed hanno ribadito "la necessità" di un processo che sia interamente nelle mani sudanesi, "libero da ogni ingerenza esterna e nel pieno rispetto della sovranità e della volontà del popolo sudanese" di perseguire un accordo politico. (segue) (Res)