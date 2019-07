Libia: Emirati negano proprietà armi statunitensi trovate a Gharian

- Il dipartimento di cooperazione internazionale per la sicurezza del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di Abu Dhabi conferma l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nei confronti delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1970 e 1973 sulle sanzioni e l'embargo sulle armi, negando la proprietà delle armi di fabbricazione statunitense rinvenute in Libia. Il governo emiratino ha ribadito in una nota l'impegno del suo paese a cooperare pienamente con gli esperti delle Nazioni Unite. Gli Emirati sollecitano inoltre tutte le parti a ridurre le tensioni e ad impegnarsi nuovamente nel processo politico delle Nazioni Unite. La precisazione, diffusa dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, giunge dopo le denunce apparse sui media libici del ritrovamento di fabbricazione statunitense a Gharian acquistate dalle forze emiratine e consegnate alle forze dell’Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno annunciato che indagheranno sulle armi “made in Usa” rinvenute a Gharian. "Prendiamo molto sul serio tutte le accuse di uso improprio di sistemi d'arma di origine statunitense: stiamo cercando ulteriori informazioni", ha detto un portavoce del dipartimento di Stato Usa al quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”. Quattro lanciamissili anti-carro spalleggiabili monouso Javelin, di origine statunitense, sono stati trovati in una base dell’Lna a Gharian. "Ci aspettiamo che tutti i destinatari delle apparecchiature di difesa di origine statunitense si attengano ai loro obblighi di utilizzo finale", ha aggiunto il portavoce del dipartimento di Stato. (Res)