Aerospazio: Cina, Accademia delle scienze annuncia lancio di 72 satelliti nei prossimi tre anni

- Un istituto di ricerca affiliato all'Accademia delle scienze cinese (Cas) ha annunciato un programma che prevede di lanciare 72 piccoli satelliti per l'Internet delle cose nei prossimi tre anni. Lo riferisce la stampa cinese che spiega che il programma sarà implementato dalla società satellite privata Commsat, con sede a Pechino, che è stata finanziata dall'Istituto Xi'an di Ottica e Meccanica di precisione nell'ambito del Cas. La stampa sottolinea che un totale di otto satelliti di comunicazione del programma sono stati inviati nello spazio l'anno scorso per i test in orbita. La società prevede di avviare l'uso commerciale del programma nel 2020 con il lancio di altri quattro satelliti e di completare uno schieramento globale della "costellazione" di 72 satelliti per orbita terrestre entro la fine del 2022. (segue) (Cip)