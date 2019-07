Aerospazio: Cina, Accademia delle scienze annuncia lancio di 72 satelliti nei prossimi tre anni (2)

- Questi satelliti serviranno diversi segmenti tra cui la protezione della fauna selvatica, il salvataggio di emergenza sul campo, il monitoraggio di veicoli e navi e la tracciabilità logistica, ha detto una fonte Cas. Nel febbraio 2018, l'azienda ha lanciato un satellite chiamato Young Pioneer 1, un satellite per l'istruzione che offre agli studenti delle scuole primarie e secondarie esperienze come la comunicazione wireless e la fotografia spaziale. Lo scorso dicembre, sette piccoli satelliti chiamati "Serie Ladybeetle" fabbricati dalla compagnia sono stati inviati nello spazio e vengono utilizzati per testare un sistema a ciclo chiuso per l'Internet delle cose, che include satelliti, piattaforme di cloud computing, stazioni di controllo a terra e terminali. (Cip)