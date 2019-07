Credito: Banca per lo sviluppo cinese emette prestiti per 3,2 miliardi di dollari a istituzioni finanziarie africane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca per lo sviluppo della Cina (Cdb) ha emesso prestiti per 3,2 miliardi di dollari a 40 istituzioni finanziarie africane. Lo riferisce la stampa cinese che spiega che la Cdb ha collaborato con 10 banche membri dell'Associazione interbancaria Cina-Africa (Caiba) e ha emesso prestiti per circa 1,8 miliardi di dollari per 16 progetti in infrastrutture, piccole e medie imprese e altri settori. Guidato dalla Cdb, l'Caiba è stata istituita nel settembre 2018, i cui membri comprendono la Banca per lo sviluppo della Cina e 16 istituzioni finanziarie africane. Nel corso del primo Expo economico e commerciale Cina-Africa che si è chiuso nel fine settimana scorso nella città di Changsha, capoluogo della provincia centrale cinese di Hunan, un totale di 84 accordi per un valore di 20,8 miliardi di dollari sono stati siglati in settori quali commercio, agricoltura, turismo e in altri campi. (segue) (Cip)