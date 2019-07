Credito: Banca per lo sviluppo cinese emette prestiti per 3,2 miliardi di dollari a istituzioni finanziarie africane (2)

- Nell'ambito dell'evento sono state organizzate 14 attività, tra cui seminari, conferenze e forum e un'esposizione. Alla manifestazione hanno partecipato esperti, uomini d'affari e funzionari della Cina e dei paesi africani che assieme hanno discusso i nuovi metodi di cooperazione tra le due parti. Organizzazioni internazionali tra cui l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite, il Programma alimentare mondiale e l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) hanno inviato rappresentanti alla manifestazione. L'Expo, con un'area espositiva di oltre 40 mila metri quadrati, ha attratto oltre 100 mila ospiti e commercianti, compresi quelli provenienti dai 53 paesi africani presenti all'evento. Lanciata come iniziativa nell'ambito del Forum per la cooperazione Cina-Africa (Focac), l'esibizione ha lo scopo di favorire un nuovo meccanismo di cooperazione economica e commerciale tra la Cina ed il continente africano. Il valore degli scambi commerciali tra Cina e Africa ha raggiunto i 204,2 miliardi di dollari nel 2018, in aumento del 20 per cento su base annua, e la Cina si è confermata il maggior partner commerciale del continente africano per 10 anni consecutivi. (Cip)