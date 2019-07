Bangladesh: 9 condanne a morte e 25 ergastoli per l’attentato del 1994 alla stazione di Pakshi

- Il tribunale di Pabna, in Bangladesh, ha emesso oggi la sentenza sull’attentato del 23 settembre 1994 contro il treno su cui viaggiava l’allora leader dell’opposizione e oggi premier Sheikh Hasina, presidente della Lega popolare bengalese (Lega Awami). Hasina era in viaggio da Khulna a Rajshahi per tenere dei comizi e alla stazione di Pakshi, nel distretto di Pabna, il treno fu attaccato con bombe rudimentali e colpi di armi da fuoco. Per quella vicenda nel 1997 furono imputate 52 persone appartenenti al Partito nazionalista del Bangladesh (Bpn) e a forze politiche alleate; cinque di loro nel frattempo sono morte. Nove dirigenti e attivisti del Bnp e dei partiti alleati sono stati condannati a morte, 25 all’ergastolo e dodici a dieci anni di detenzione. Trenta si trovano già in carcere, non avendo ottenuto la libertà su cauzione. Dopo la sentenza, emessa dal giudice Rustom Ali dopo aver ascoltato le argomentazioni dell’accusa e della difesa, un gruppo locale del Bnp ha organizzato una manifestazione di protesta, mentre i sostenitori della Lega popolare hanno espresso la loro soddisfazione in un corteo parallelo. (segue) (Inn)