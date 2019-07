Bangladesh: 9 condanne a morte e 25 ergastoli per l’attentato del 1994 alla stazione di Pakshi (2)

- Lo scorso ottobre il Tribunale 1 di Dacca ha emesso le sentenze per un altro attentato che aveva come obiettivo Hasina: quello avvenuto nella capitale il 21 agosto 2004, durante una manifestazione della Lega popolare, e costato la vita a 24 persone e lesioni ad altre 300. Diciannove persone sono state condannate a morte, tra le quali l’ex ministro per la Casa Lutfozzaman Babar e l’ex viceministro dell’Istruzione Abdus Salam Pintu, entrambi del Bnp. Tra gli altri figurano gli ex militari Rezzaqul Haider Chowdhury e Abdur Rahim, già a capo rispettivamente dei servizi di intelligence Nsi e Dgfi, e membri delle organizzazioni terroristiche Lashkar-e-Taiba (Let) e Harkat-ul-Jihad-al-Islami (Huji). (segue) (Inn)