Sicurezza stradale: Silvestroni (Fd'I), Toninelli dia chiarimenti su seggiolini salvabebè

- Il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni, afferma in una nota che "Toninelli e l'immobilismo cronico del M5s colpiscono ancora facendo saltare l'entrata in vigore della legge salvabebè. Serviva solo il decreto attuativo del ministro dei Trasporti per rendere finalmente effettiva una proposta di buon senso che, tanto in più in previsione dell'estate e delle alte temperature nelle auto, ha come unico obiettivo quello di salvare la vita dei bambini attraverso un dispositivo di sicurezza posizionato sui seggiolini. Invece", continua il parlamentare di Fd'I, "nemmeno davanti ad un argomento così delicato e ad un atto legislativo così semplice i grillini sono stati in grado di fare qualcosa di utile. Incapaci e inadatti a ricoprire ruoli di governo a qualunque livello. Cosa si sta aspettando? Che Casaleggio o il sacro blog diano il permesso di portare a compimento la legge? Gli italiani", conclude Silvestroni, "meriterebbero maggior rispetto e immediati chiarimenti dal ministro Toninelli". (Com)