Egitto: Banca mondiale sblocca 500 milioni di dollari per programmi di protezione sociale

- La Banca mondiale ha concordato ieri ulteriori 500 milioni di dollari di prestito agevolato per potenziare ed espandere la rete di protezione sociale in Egitto. Lo ha reso noto Sahar Nasr, ministro della Cooperazione internazionale e degli investimenti. Si tratta di un fondo aggiuntivo per potenziare gli sforzi dell'Egitto per espandere e migliorare il programma Takaful e Karama destinato alle famiglie più vulnerabili. Sono circa 9 milioni i cittadini egiziani interessati dal progetto teso ad aiutare i nucleari familiari più indigenti al livello nazionale: l’88 per cento dei beneficiari, secondo la dichiarazione, sono di sesso femminile. (Cae)