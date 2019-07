Yemen: ministro emiratino Gargash incontra inviato Onu Griffiths

- Il ministro di Stato per gli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar al Gargash, ha incontrato l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, Martin Griffiths, alla presenza di Reem Bint Ibrahim al Hashemy, Ministro di Stato per la Cooperazione Internazionale. Durante l'incontro, i due hanno discusso degli sviluppi attuali, in particolare le ripetute provocazioni delle milizie Houthi, nonché i modi per andare avanti nello scenario politico come parte di un chiaro programma delle Nazioni Unite, spiega una nota dell’agenzia emiratina “Wam”. Gargash ha sottolineato che la Coalizione araba cerca una soluzione sostenibile che aumenti la sicurezza e la stabilità nella regione attraverso un capace Stato yemenita e solide istituzioni costituzionali.(Res)