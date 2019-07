Camera: oggi question time con i ministri Bonafede, Salvini, Trenta e Centinaio

- Si svolgerà oggi, mercoledì 3 luglio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, risponderà a una interrogazione sulle iniziative per la tutela dei minori in relazione alle modalità di affido, anche alla luce dell'inchiesta che vede coinvolti i servizi sociali della Val D'Enza (Fiorini - FI). Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponderà a interrogazioni sul contrasto dell'immigrazione illegale e al rafforzamento delle misure di controllo dei confini nazionali, in particolare marittimi, anche alla luce della recente vicenda relativa alla nave Sea Watch 3 (Molinari - Lega); sul divieto di ingresso, transito e sosta della nave Sea Watch 3 nelle acque territoriali italiane recentemente firmato dal ministro (Fratoianni e Fornaro - Leu); sulle iniziative volte a contrastare la diffusione delle droghe, a partire dall'ipotesi di chiusura dei cosiddetti cannabis shop (Lorenzin - Misto-AP-PSI-AC). La ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, risponderà a una interrogazione sul riconoscimento del beneficio della defiscalizzazione della componente accessoria del trattamento economico a favore del personale del comparto difesa e sicurezza (Iorio - M5s). Il ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Gian Marco Centinaio, risponderà a interrogazioni sugli accordi di libero scambio tra Unione europea e Paesi terzi, nell'ottica della tutela del made in Italy nel settore agroalimentare (Gadda - Pd); sulle iniziative in merito all'utilizzo, secondo criteri di trasparenza, dei fondi provenienti dalla tassa di soggiorno (Lollobrigida - Fd'I). E' quanto riferisce in una nota Montecitorio. (Com)