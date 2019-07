Ue: Tajani, oggi Parlamento elegge suo presidente in modo libero

- Il Parlamento europeo elegge oggi il suo presidente in base al proprio regolamento e non in base a disposizioni e decisioni esterne. Lo ha detto il presidente Antonio Tajani aprendo la seduta plenaria. "La seduta è aperta. Questa mattina, procederemo alla elezione del presidente di questo Parlamento conformemente alle disposizioni del nostro regolamento e non in base a decisioni e proposte esterne. Questo è un Parlamento libero e autonomo", ha detto accolto da applausi. "Comunico di aver ricevuto le seguenti candidature per la carica di presidente: Ska Keller (Verdi), Sira Rego (Gue), David Maria Sassoli (S&D), Jan Zahradil (Ecr). Tutti i candidati mi hanno confermato di accettare le candidature", ha aggiunto. (Beb)