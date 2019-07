Ue: Meloni, curiosa di sapere se Berlusconi, Tajani e FI voteranno Sassoli del Pd e della sinistra europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, scrive su Twitter che "in questi minuti a Strasburgo si sta votando per il nuovo presidente del Parlamento europeo. Sono proprio curiosa di sapere se Berlusconi, Tajani e gli amici di Forza Italia voteranno per Sassoli, il candidato del Pd e della sinistra europea".(Rin)