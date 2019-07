Puglia: Emiliano, su aree Zes ci auguriamo che il Governo ne semplifichi la burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le Zes sono delle aree che dovevano essere vicino ai porti e che poi, come molte cose italiane, si sono dilatate fino alle montagne e alle Alp". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo nel pomeriggio di ieri a Molfetta (Ba) all’incontro “Ora Zes”, per discutere delle opportunità conseguenti all'istituzione della zona economica speciale che includerà gran parte del territorio produttivo di Molfetta. "Dovevano essere - ha proseguito Emiliano all'incontro con gli imprenditori locali - zone a burocrazia semplificata e anche aree dove potevano arrivare o una fiscalità di vantaggio o dei finanziamenti particolari. Fino ad adesso tutto questo non ha una definizione precisa. Quindi una grande opportunità rischia di diventare, per eccesso di diluizione, una cosa sciapita. Noi ci auguriamo che questo Governo, visto che non riesce a semplificare la burocrazia di tutta l'Italia, almeno la semplifichi in queste aree. Visto che non riesce a sostenere tutto il Mezzogiorno come dovrebbe con i finanziamenti supplementari, perché abbiamo i fondi sui finanziamenti europei ma non un sostegno sufficiente per gli investimenti nazionali, ci auguriamo che queste Zes possano svolgere questo ruolo”. (segue) (Ren)