Puglia: Emiliano, su aree Zes ci auguriamo che il Governo ne semplifichi la burocrazia (2)

- “Come al solito facciamo il nostro dovere - ha detto Emiliano - la Puglia le ha adeguatamente formate e si è collegata anche ad altre regioni per aiutarle, regioni che non avevano un accesso al mare come il nostro e dopodiché però adesso con questa giornata di studi qui a Molfetta sottoporremo ad una verifica tutto quello che sta accadendo perché è evidente che le chiacchiere di questo Governo e dei precedenti sono state tante. Qui dobbiamo lavorare, produrre, uscire dalla questione meridionale, che non è una cosa da poco. Perché alla fine chi rimane in mezzo al fango a combattere con la baionetta in mezzo ai denti sono le imprese, soprattutto quelle del Mezzogiorno". "Bisogna allocare le risorse - ha concluso Emiliano -, stabilire le condizioni speciali dal punto di vista fiscale e determinare quali sono i limiti della burocrazia da semplificare.Molto spesso queste burocrazie dipendono da leggi nazionali”. (Ren)