Iran: Ue, Francia, Germania e Regno Unito preoccupati per annuncio superamento limiti scorte uranio

- I ministri degli Esteri di Francia, Germania, Regno Unito e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza hanno diffuso una dichiarazione congiunta in cui dichiarano di essere “estremamente preoccupati” per l'annuncio da parte dell'Iran di aver superato il limite del Piano di azione globale congiunto di azione per l'uranio a basso arricchimento e stanno valutando urgentemente i prossimi passi. La dichiarazione, firmata da Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas, Jeremy Hunt e Federica Mogherini, prosegue: "Siamo stati coerenti e chiari sul fatto che il nostro impegno per l'accordo nucleare dipende dalla piena conformità dell'Iran. Deploriamo questa decisione dell'Iran, che mette in discussione uno strumento essenziale di non proliferazione nucleare. Esortiamo l'Iran a invertire questo passo e ad astenersi da ulteriori misure che minano l'accordo nucleare. Stiamo valutando urgentemente i prossimi passi sotto i termini del Jcpoa in stretto coordinamento con altri partecipanti a Jcpoa".(Beb)