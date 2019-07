Polonia: premier Morawiecki su nomine Ue, i nostri obiettivi sono stati raggiunti

- Gli obiettivi che la Polonia si è data in vista della nomina dei vertici Ue sono stati raggiunti. Questo il parere espresso dal primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, dopo la conclusione del vertice del Consiglio europeo a Bruxelles, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". "Avevo la consapevolezza che le decisioni assunte ieri e l'altro ieri fossero decisioni chiave per il futuro dell'Unione europea per molti anni", ha detto il premier. "Abbiamo mostrato che abbiamo bisogno di candidati che hanno il potenziale di unire l'Europa, che non abbiano posizione antagoniste e che non offendano gli Stati membri", ha proseguito. Questo è il motivo per il quale la Polonia si è opposta al nome di Frans Timmermans, il quale "non era un candidato in grado di unire l'Europa". (Vap)