India: Jammu e Kashmir, amministrazione del governatore prorogata per sei mesi da oggi (2)

- Per motivi di sicurezza le elezioni non si sono tenute insieme a quelle di aprile-maggio per la Camera del popolo, diversamente da altri Stati; la valutazione di una data appropriata è stata affidata a tre osservatori speciali indipendenti. Secondo quanto riferito da Shah, la Commissione elettorale ha deciso che si tengano verso la fine dell’anno e il governo non ha obiezioni. Il Consiglio degli Stati ha approvato anche il disegno di legge Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, già passato alla Camera del popolo, volto a convertire un decreto sulla riserva di quote nei posti di lavoro e nei corsi di formazione professionale per i residenti lungo la frontiera internazionale e lungo la linea di controllo, la demarcazione militare che separa il territorio kashmiro controllato dall’India da quello controllato dal Pakistan. (segue) (Inn)