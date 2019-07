India: Jammu e Kashmir, amministrazione del governatore prorogata per sei mesi da oggi (3)

- Secondo la sezione 92 della Costituzione statale, il governatore, che ha una funzione di garante, col consenso del presidente della Repubblica, può invocare la cosiddetta regola del governatore nel caso in cui l’esecutivo non sia in grado di funzionare secondo le disposizioni costituzionali. A giugno dell’anno scorso il governatore allora in carica, Narinder Nath Vohra, l’ha invocata e il presidente della Repubblica, Ram Nath Kovind, l’ha approvata. Nell’agosto 2018 a Vohra è subentrato Satya Pal Malik, sempre con nomina presidenziale. Questa sorta di amministrazione straordinaria si è insediata in seguito alla rottura della coalizione di governo tra il Partito democratico popolare e il Partito del popolo indiano (Bjp), guidato alla presidente del Pdp, Mehbooba Mufti. (segue) (Inn)