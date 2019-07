India: Jammu e Kashmir, amministrazione del governatore prorogata per sei mesi da oggi (4)

- Lo scorso ottobre si sono svolte le elezioni locali, che non si tenevano dal 2005, rinviate più volte dal governo statale a causa della recrudescenza del conflitto separatista e della massiccia militarizzazione. Il voto per gli enti locali è stato boicottato dalle forze separatiste e autonomiste: Partito democratico popolare (Pdp), Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc) e Joint Resistance Leadership (Jrl). Tra novembre e dicembre si è votato, invece, per il rinnovo dei “panchayat”, i consigli dei villaggi o autonomie rurali. Anche in questo caso i mandati erano scaduti da tempo: le elezioni dei “panchayat”, infatti, non si tenevano dal 2011. Anche in questo caso le forze separatiste e autonomiste hanno boicottato il voto. (segue) (Inn)