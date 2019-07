India: Jammu e Kashmir, amministrazione del governatore prorogata per sei mesi da oggi (5)

- Il Pdp è una formazione regionalista che ha governato dal 2015 a giugno 2018; la Conferenza nazionale, partito autonomista favorevole alla permanenza nell’Unione indiana e alla riunificazione del Kashmir, è stato quasi sempre al governo statale, approvandone la Costituzione con statuto speciale e attuando la riforma fondiaria. I due partiti difendono lo statuto speciale dello Stato ovvero l’articolo 35A della Costituzione indiana, che attribuisce al Jammu e Kashmir il potere di definire i “residenti permanenti” e garantire loro diritti speciali e privilegi. Il Bjp, invece, intende abrogare l’articolo, definito nel suo programma elettorale “un ostacolo allo sviluppo dello Stato”. La costituzionalità dell’articolo è stata messa in discussione da quattro petizioni alla Corte suprema, una delle quali presentata dall’organizzazione non governativa We The Citizens, con la motivazione che il testo non è mai stato sottoposto al parlamento ed è stato recepito su ordine del presidente della Repubblica nel 1954. (segue) (Inn)