Puglia: Borraccino, per fiera aerospazio a Grottaglie (Ta) chiesta collaborazione al Governo

- "Ho trasmesso una nota formale al ministro dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, per chiedere la collaborazione del Governo italiano nella organizzazione di una grande fiera dell'Aerospazio da realizzarsi, nei primi mesi del 2020, presso l'Aeroporto di Grottaglie (Ta)”. Lo ha dichiarato in una nota l'assessore allo Sviluppo economico, Mino Borraccino. “Come è noto – ha proseguito Borraccino -, il settore dell'aerospazio in Puglia ha acquisito negli ultimi anni un ruolo strategico via via crescente per lo sviluppo dell'economia regionale, con la presenza di oltre 560 imprese, tra grandi multinazionali, Pmi e start-up, che operano direttamente e indirettamente in questo campo, occupando oltre 7.550 addetti, molti dei quali dedicati ad attività di ricerca e innovazione. Questo ruolo strategico per la Puglia viene riconosciuto, oggi, anche a livello internazionale come ho potuto constatare direttamente durante la partecipazione della Regione Puglia al "Paris air show", svoltosi a Parigi dal 17 al 23 giugno, evento durante il quale abbiamo presentato, dinnanzi a una platea composta dai principali operatori del settore su scala mondiale, i punti di forza del ‘Sistema Puglia’ riscuotendo grande interesse e attenzione. L'evento che intendiamo organizzare potrà rappresentare una straordinaria occasione per creare una rete di contatti e di opportunità di business fra il mondo delle imprese innovative e delle start up del settore aerospaziale con investitori italiani e internazionali, in modo da dare una ulteriore e significativa spinta alla crescita di questo comparto della nostra economia. L'Aeroporto di Grottaglie rappresenta certamente la location ideale per questa iniziativa dal momento che è già sede di importanti insediamenti industriali e tecnologici, e costituisce un'infrastruttura strategica della rete aeroportuale regionale, gestita da Aeroporti di Puglia spa". (segue) (Ren)