Puglia: Borraccino, per fiera aerospazio a Grottaglie (Ta) chiesta collaborazione al Governo (2)

- "Come noto - ha sottolineato Borraccino -, il ‘Marcello Arlotta’ vanta la più grande pista d'atterraggio d'Europa, ed è stato recentemente designato dal Governo Italiano e dall'Enac come sede del primo e unico spazioporto italiano, da cui potranno decollare orizzontalmente i vettori del futuro, nonché unica sede nel Sud Europa di un'area ‘Test bed’ per la sperimentazione delle nuove soluzioni aeronautiche, in particolare per i droni. La fiera internazionale di Grottaglie alla quale stiamo già lavorando sarà caratterizzata da un ricco programma di esposizioni, convegni e workshop, cui seguiranno sessioni di incontri b2b e singole presentazioni delle aziende che avranno a disposizione spazi espositivi dove presentare idee e prodotti, incontrare le imprese partner e i potenziali investitori. Per questo, vista l'importanza strategica che questo appuntamento può rivestire per lo sviluppo della Puglia, ho voluto proporre al ministro Luigi Di Maio, dopo averne parlato, in occasione del Paris air show, anche con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e con il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, di collaborare per la realizzazione di questo evento che, tra l'altro, si inserisce perfettamente nell'ambito degli obiettivi e degli interventi previsti dal Tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto, coordinato dallo stesso ministro Di Maio, senza dimenticare che l'Aeroporto di Grottaglie rientra nella Zes Ionica di recente istituzione e rappresenta certamente uno snodo di fondamentale importanza anche per questo”. “Auspico, pertanto – ha concluso Borraccino nella nota -, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione tra diversi livelli di governo, che il ministro per lo Sviluppo economico assicuri il suo contributo, anche attraverso il coinvolgimento dell'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dal momento che sono certo che dalla buona riuscita di questo evento potranno esserci significative ricadute positive per il territorio nonché per l'immagine della Puglia e dell'Italia nel mondo". (Ren)