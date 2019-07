Iraq: inviato Onu a Erbil per “mediare” nella disputa tra Erbil e Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione delle Nazioni Unite guidata dal capo della missione Onu in Iraq (Unami), Jeanine Hennis-Plasschaert, ha tenuto ieri colloqui separati con i leader curdi per cercare di mediare nella disputa tra Erbil e Baghdad. Con il neo presidente della regione autonoma del Kurdistan, Nechirvan Barzani, il diplomatico dell’Onu ha discusso “della situazione politica e di sicurezza in Iraq e della regione autonoma curda, compresa la formazione del nuovo governo del Kurdistan e le relazioni di Erbil-Baghdad”, riferisce la stessa presidenza in un comunicato. Da parte sua, il primo ministro designato del Kurdistan, Masrour, ha invitato Hennis-Plasschaert "a contribuire a mediare nelle dispute politiche tra Erbil e Baghdad, in particolare nell’ambito degli sforzi in corso sui territori contesi", si legge in una dichiarazione del governo curdo. Entrambe le parti hanno convenuto "di rimanere in contatto" per discutere "di queste e altre questioni" (Irb)