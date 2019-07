Migranti: associazioni e Ong disertano audizioni Camera per solidarietà con Sea Watch

- Associazioni e Organizzazioni non governative diserteranno le audizioni, previste questa mattina, davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia di Montecitorio, in merito al decreto Sicurezza bis. La decisione è stata presa in segno di solidarietà nei riguardi della Ong tedesca Sea Watch, che era stata esclusa dalle audizioni, su richiesta della Lega. (Rin)