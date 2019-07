Roma: Raggi, Stradenuove anche nelle periferie, lavori nell'area sud ovest della città

- "Prosegue il lavoro di riqualificazione delle strade nelle periferie. È in corso il rifacimento del manto stradale in via Poggio Verde, a Corviale, nell’area sud ovest di Roma. Gli interventi interessano il tratto da via Casetta Mattei a via Eugenio Maccagnani e, subito dopo, quello da Via Maccagnani a via Poggio Verde". Lo ha annunciato in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. L’area interessata dagli interventi è di circa 11 mila metri quadri. È prevista anche la sistemazione dei tombini che sarà eseguita da Acea. Il servizio giardini rimuoverà nei prossimi giorni le radici per consentire il completamento dei lavori. Lo scorso inverno la strada è stata anche oggetto anche di un approfondito lavoro di pulizia delle caditoie - ha continuato la prima cittadina della Capitale -. Interveniamo sulle StradeNuove con un approccio complessivo e coordinato, il cui obiettivo non è solo il rifacimento delle strade ma la riqualificazione di ampie zone della città". (Rer)