Russia-Usa: oligarca Deripaska ammette contatti con Fbi in intervista a "The Hill"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imprenditore russo Oleg Deripaska ha avuto una serie di contatti con il Federal Bureau of Investigation (Fbi) statunitense, nel quadro dell’inchiesta avviata per verificare le presunte ingerenze di Mosca nelle ultime elezioni presidenziali che hanno avuto luogo negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato lo stesso Deripaska durante un’intervista rilasciata al quotidiano “The Hill”, aggiungendo di dubitare fortemente che esista una collusione tra le autorità dei due paesi. Il magnate russo ha anche negato di aver avuto qualsiasi contatto con Paul Manafort, ex direttore della campagna elettorale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “L’ho già detto chiaramente: non è un mio amico, e non credo che rappresenti gli interessi della Federazione Russa”, ha aggiunto Deripaska. (segue) (Rum)